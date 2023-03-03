США не сочли нужным извиняться за беседу Блинкена с Лавровым

В США заявили, что не будут извиняться перед кем-либо за состоявшийся в Нью-Дели краткий разговор госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Журналисты поинтересовались у него, говорили ли Блинкен и Лавров об Украине и если да, почему. Ведь власти США постоянно делают заявления, что переговоры по судьбе украинского конфликта могут проводиться исключительно при участии киевской стороны.

"Блинкен говорил исключительно о 10 пунктах предложения президента Зеленского", — сказал Прайс.

Участники брифинга также спросили Прайса, правда ли, что встречу инициировал Блинкен и если да, почему он решил провести этот контакт именно сейчас. Журналистов также интересовал вопрос, влияет ли то как-то на изменение в ситуации и подходах Вашингтона и Москвы.

"Я знаю, что русские придают этому большое значение. Но это была непродолжительная встреча. Нам не за что извиняться", — сказал в ответ Прайс.