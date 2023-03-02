Захарова: Лавров и Блинкен пообщались "на ходу" на саммите G20 по инициативе США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пообщались "на ходу" в рамках второй сессии совещания глав МИД стран G20 в Индии, но никаких переговоров не было. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии "Двадцатки" Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было", — приводит слова Захаровой ТАСС.