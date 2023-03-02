Захарова: Лавров и Блинкен пообщались "на ходу" на саммите G20 по инициативе США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пообщались "на ходу" в рамках второй сессии совещания глав МИД стран G20 в Индии, но никаких переговоров не было. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии "Двадцатки" Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было", — приводит слова Захаровой ТАСС.
Тем временем Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщает, что в ходе разговора с Лавровым Блинкен просил отменить решение о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По данным агентства, беседа длилась менее десяти минут. Уточняется, что Блинкен также заявил, что Вашингтон "готов помогать Украине обороняться столько, сколько потребуется".
Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. При этом Москва допускает возвращение к диалогу, но только если Вашингтон готов к деэскалации. 1 марта Госдеп подтвердил получение российской ноты о приостановке участия в договоре.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ