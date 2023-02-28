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28 февраля, 15:08

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Согласно документу, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия в договоре сможет принять глава государства.

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Напомним, Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в ДСНВ в ходе Послания Федеральному собранию. После этого Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение главы государства. В МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но только если Вашингтон сделает шаги по деэскалации.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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