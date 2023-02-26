Нарышкин указал на удивление Запада из-за приказа Путина по СНВ-3

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал неожиданным для Запада объявленное президентом РФ Владимиром Путиным решение о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Тем не менее этот шаг был абсолютно правильным и логичным, подчеркнул он в интервью телеканалу "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.

"Для них это неожиданность, но, на мой взгляд, [приостановление участия РФ в ДСНВ] абсолютно логичное, твёрдое и правильное решение", — сказал глава СВР.