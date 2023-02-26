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26 февраля, 11:35

Нарышкин указал на удивление Запада из-за приказа Путина по СНВ-3

Нарышкин: Решение приостановить участие в ДСНВ было правильным и неожиданным для Запада

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал неожиданным для Запада объявленное президентом РФ Владимиром Путиным решение о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Тем не менее этот шаг был абсолютно правильным и логичным, подчеркнул он в интервью телеканалу "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.

"Для них это неожиданность, но, на мой взгляд, [приостановление участия РФ в ДСНВ] абсолютно логичное, твёрдое и правильное решение", — сказал глава СВР.

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Комментируя этот шаг, президент России Владимир Путин ранее заявил, что россиянам нужно сохранить свою страну и обеспечивать её безопасность. Исходя из этого, подобная позиция вполне объяснима, понятна и логична.

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ТАСС / Александр Щербак

Ирина Фальке
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