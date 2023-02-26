Путин: Россиянам нужно сохранить свою страну

Россиянам нужно сохранить свою страну и обеспечивать её безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3).

"Мы понимаем то, что нам нужно делать. А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".