Путин: Россиянам нужно сохранить свою страну
Россиянам нужно сохранить свою страну и обеспечивать её безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3).
"Мы понимаем то, что нам нужно делать. А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
По словам президента, сегодня, когда Запад открыто декларирует своей целью стратегическое поражение России, подобная позиция "вполне объяснима, понятна и логична". Путин исключил в этих условиях возможность инспекций США российских ядерных объектов.
Напомним, о приостановке участия России в ДСНВ Владимир Путин объявил в ходе своего Послания Федеральному собранию. Это решение единогласно поддержали в Госдуме и Совфеде. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ нужно потерпеть, пока Запад не будет готов к нормальному диалогу по договору.
Getty Images / Kremlin Press Office / Anadolu Agency