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22 февраля, 09:54

Кремль выбрал "терпеливый подход" по вопросу ДСНВ

Песков: России нужно сохранять терпение, пока Запад не созреет для диалога по ДСНВ

России нужно сохранять терпение, пока Запад не созреет для диалога по возвращению Москвы в Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь для России очень важно <…> сохранять такой терпеливый подход в ожидании того, когда наши оппоненты созреют для нормального диалога", — сказал представитель Кремля журналистам.

МИД не исключил выхода США из ДСНВ

МИД не исключил выхода США из ДСНВ

Напомним, в ходе своего Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в СНВ-3. Позже в МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но при условии осуществления шагов по деэскалации со стороны Вашингтона. Госдума уже приняла закон о приостановке участия РФ в соглашении.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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