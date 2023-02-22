Кремль выбрал "терпеливый подход" по вопросу ДСНВ

России нужно сохранять терпение, пока Запад не созреет для диалога по возвращению Москвы в Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь для России очень важно <…> сохранять такой терпеливый подход в ожидании того, когда наши оппоненты созреют для нормального диалога", — сказал представитель Кремля журналистам.