Путина рассмешила идея разрешить военным США "шастать" по ядерным объектам России
Путин: Не могу представить, чтобы военные США шастали по нашим ядерным объектам
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL
Невозможно представить, чтобы военные США инспектировали российские ядерные объекты в то время, когда оказывают поддержку Киеву. Как заявил президент РФ Владимир Путин, страны – члены НАТО хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который обстреливает жилые кварталы Новороссии и Донецка.
"Кроме всего прочего, когда они вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, в начале февраля США выступили за возобновление инспекций с участием американских специалистов на территории России в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. В обмен Штаты предложили РФ проводить подобные проверки на своей территории. А в ходе Послания Федеральному собранию Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ.