"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 08:01

Путина рассмешила идея разрешить военным США "шастать" по ядерным объектам России

Путин: Не могу представить, чтобы военные США шастали по нашим ядерным объектам

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL

Невозможно представить, чтобы военные США инспектировали российские ядерные объекты в то время, когда оказывают поддержку Киеву. Как заявил президент РФ Владимир Путин, страны – члены НАТО хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который обстреливает жилые кварталы Новороссии и Донецка.

"Кроме всего прочего, когда они вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", — подчеркнул российский лидер.

Напомним, в начале февраля США выступили за возобновление инспекций с участием американских специалистов на территории России в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. В обмен Штаты предложили РФ проводить подобные проверки на своей территории. А в ходе Послания Федеральному собранию Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ.

Нуланд заявила о готовности США "хоть завтра" начать переговоры по ДСНВ

Нуланд заявила о готовности США "хоть завтра" начать переговоры по ДСНВ

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • США
  • снв3
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров