Путина рассмешила идея разрешить военным США "шастать" по ядерным объектам России

Невозможно представить, чтобы военные США инспектировали российские ядерные объекты в то время, когда оказывают поддержку Киеву. Как заявил президент РФ Владимир Путин, страны – члены НАТО хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который обстреливает жилые кварталы Новороссии и Донецка.

"Кроме всего прочего, когда они вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", — подчеркнул российский лидер.