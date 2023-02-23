"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 19:06

Нуланд заявила о готовности США "хоть завтра" начать переговоры по ДСНВ

Соединённые Штаты готовы хоть завтра начать переговоры с Россией по вопросу о сотрудничестве в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции", — сказала она в интервью ТАСС.

Это был ответ на вопрос, готовы ли США к переговорам с Россией без предварительных условий и обвинений. Нуланд добавила, что Вашингтон считает приостановку действия соглашения Москвой безответственной. По мнению американского дипломата, США и Россия "должны выполнять свою работу".

Посол Мешков: Россия ждёт развёрнутого ответа от Франции по работе над новым ДСНВ

Посол Мешков: Россия ждёт развёрнутого ответа от Франции по работе над новым ДСНВ

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию объявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. Российский МИД допустил шаги навстречу Вашингтону, если американская сторона согласится на деэскалацию общей ситуации. Британия и Франция выразили сожаление о решении Москвы по ДСНВ.

Обложка ©

ТАСС / AP / Susan Walsh

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Виктория Нуланд
  • США
  • снв3
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров