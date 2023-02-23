Нуланд заявила о готовности США "хоть завтра" начать переговоры по ДСНВ
Соединённые Штаты готовы хоть завтра начать переговоры с Россией по вопросу о сотрудничестве в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции", — сказала она в интервью ТАСС.
Это был ответ на вопрос, готовы ли США к переговорам с Россией без предварительных условий и обвинений. Нуланд добавила, что Вашингтон считает приостановку действия соглашения Москвой безответственной. По мнению американского дипломата, США и Россия "должны выполнять свою работу".
Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию объявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. Российский МИД допустил шаги навстречу Вашингтону, если американская сторона согласится на деэскалацию общей ситуации. Британия и Франция выразили сожаление о решении Москвы по ДСНВ.
ТАСС / AP / Susan Walsh