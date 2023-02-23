Нуланд заявила о готовности США "хоть завтра" начать переговоры по ДСНВ

Соединённые Штаты готовы хоть завтра начать переговоры с Россией по вопросу о сотрудничестве в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции", — сказала она в интервью ТАСС.