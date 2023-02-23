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23 февраля, 18:58

Посол Мешков: Россия ждёт развёрнутого ответа от Франции по работе над новым ДСНВ

Российская сторона ждёт развёрнутого ответа от Франции по совместной работе над новым соглашением о стратегических вооружениях с учётом потенциала всех ядерных держав Запада. Об этом заявил российский посол в республике Алексей Мешков.

Он напомнил, что в прошлом Париж неоднократно заявлял о независимости своих ядерных сил, но сегодня такая тенденция "не просматривается", поскольку теперь Запад выступает "единым фронтом". В связи с этим совершенно логично, что РФ должна учитывать все их военные потенциалы, тем более такой важный, как ядерный.

"Совершенно чётко было сказано, что пришло время, чтобы французский и британский ядерный потенциал учитывался в общем раскладе сил, потому что сегодня западный блок выступает как единое целое, и совершенно логично, чтобы и Франция приняла участие в этом процессе. Мы ждём официальной развёрнутой реакции Парижа на этот счёт", — сказал Мешков журналистам.

Кремль лишила надежды реакция Запада на решение Путина по ядерному договору

Кремль лишила надежды реакция Запада на решение Путина по ядерному договору

Напомним, в Послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин объявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ — двустороннем договоре с США по сокращению ядерных арсеналов. Российский МИД допустил шаги навстречу Вашингтону, если американская сторона согласится на деэскалацию общей ситуации. Британия и Франция уже выразили сожаление о решении Москвы по ДСНВ.

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ТАСС / Imago

Наталья Исакова
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