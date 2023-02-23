Посол Мешков: Россия ждёт развёрнутого ответа от Франции по работе над новым ДСНВ

Российская сторона ждёт развёрнутого ответа от Франции по совместной работе над новым соглашением о стратегических вооружениях с учётом потенциала всех ядерных держав Запада. Об этом заявил российский посол в республике Алексей Мешков.

Он напомнил, что в прошлом Париж неоднократно заявлял о независимости своих ядерных сил, но сегодня такая тенденция "не просматривается", поскольку теперь Запад выступает "единым фронтом". В связи с этим совершенно логично, что РФ должна учитывать все их военные потенциалы, тем более такой важный, как ядерный.

"Совершенно чётко было сказано, что пришло время, чтобы французский и британский ядерный потенциал учитывался в общем раскладе сил, потому что сегодня западный блок выступает как единое целое, и совершенно логично, чтобы и Франция приняла участие в этом процессе. Мы ждём официальной развёрнутой реакции Парижа на этот счёт", — сказал Мешков журналистам.