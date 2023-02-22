Кремль лишила надежды реакция Запада на решение Путина по ядерному договору

Реакция коллективного Запада на решение России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) не оставила у Кремля надежды на готовность партнёров к диалогу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим с вами первую реакцию. Она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Эта реакция, конечно, не даёт нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам", — пояснил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия вынуждена заботиться о собственной безопасности, в том числе в сфере контроля над вооружениями, так как "время идёт, обстоятельства меняются".