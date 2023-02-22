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22 февраля, 09:51

Кремль лишила надежды реакция Запада на решение Путина по ядерному договору

Песков: Запад не готов к переговорам, исходя из его реакции на решение России по ДСНВ

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Реакция коллективного Запада на решение России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) не оставила у Кремля надежды на готовность партнёров к диалогу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим с вами первую реакцию. Она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Эта реакция, конечно, не даёт нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам", пояснил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия вынуждена заботиться о собственной безопасности, в том числе в сфере контроля над вооружениями, так как "время идёт, обстоятельства меняются".

Государственная дума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Государственная дума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Напомним, в Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, двустороннем договоре с США по сокращению ядерных арсеналов. Российский МИД допустил шаги навстречу Вашингтону, если американская сторона согласится на деэскалацию общей ситуации. Британия и Франция уже выразили сожаление о решении Москвы по ДСНВ.

Татьяна Миссуми
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