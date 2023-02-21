Британия выступила с заявлением из-за приостановки участия России в СНВ-3
Британия надеется, что Россия пересмотрит решение о приостановке участия в ДСНВ
Правительство Великобритании предложило Москве ещё раз подумать насчёт приостановки участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ/СНВ-3). Об этом сообщил официальный представитель британского премьер-министра Риши Сунака.
"Контроль над вооружениями жизненно важен для безопасности нашей планеты", — приводит его слова агентство Reuters.
Лондон выразил надежду на то, что Россия "сможет пересмотреть опрометчивое решение о приостановке участия России в ДСНВ". По мнению представителя офиса Сунака, действия Москвы "ставят под угрозу мировую безопасность ради политической выгоды".
О том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ (СНВ-3), объявил президент Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Песков сообщил, что Россия заранее не предупреждала США о приостановке участия в ДСНВ.
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