Британия выступила с заявлением из-за приостановки участия России в СНВ-3

Правительство Великобритании предложило Москве ещё раз подумать насчёт приостановки участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ/СНВ-3). Об этом сообщил официальный представитель британского премьер-министра Риши Сунака.

"Контроль над вооружениями жизненно важен для безопасности нашей планеты", — приводит его слова агентство Reuters.

Лондон выразил надежду на то, что Россия "сможет пересмотреть опрометчивое решение о приостановке участия России в ДСНВ". По мнению представителя офиса Сунака, действия Москвы "ставят под угрозу мировую безопасность ради политической выгоды".