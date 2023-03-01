Госдеп подтвердил получение российской ноты о приостановке участия в ДСНВ
США получили официальную ноту о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Могу подтвердить обмен дипломатическими нотами между Россией и США", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.
Он заверил, что США "по-прежнему готовы" к проведению встречи специальной двусторонней комиссии, чтобы обсудить обеспокоенности России и Соединённых Штатов насчёт ДСНВ. Прайс подчеркнул, что Вашингтон считает важным этот вопрос.
Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. О таком решении он объявил ещё в ходе Послания Федеральному собранию. Россия допускает возвращение к диалогу, но только если США готовы к деэскалации. В последний день февраля США была передана нота о приостановке участия в ДСНВ.
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