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1 марта, 19:31

Госдеп подтвердил получение российской ноты о приостановке участия в ДСНВ

США получили официальную ноту о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Могу подтвердить обмен дипломатическими нотами между Россией и США", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.

Он заверил, что США "по-прежнему готовы" к проведению встречи специальной двусторонней комиссии, чтобы обсудить обеспокоенности России и Соединённых Штатов насчёт ДСНВ. Прайс подчеркнул, что Вашингтон считает важным этот вопрос.

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Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. О таком решении он объявил ещё в ходе Послания Федеральному собранию. Россия допускает возвращение к диалогу, но только если США готовы к деэскалации. В последний день февраля США была передана нота о приостановке участия в ДСНВ.

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Андрей Григорьев
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