Госдеп подтвердил получение российской ноты о приостановке участия в ДСНВ

США получили официальную ноту о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Могу подтвердить обмен дипломатическими нотами между Россией и США", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.