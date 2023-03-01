Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ

Россия накануне, 28 февраля, передала США ноту о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА "Новости".

"Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается", — сказал дипломат.