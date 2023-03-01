Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
Замглавы МИД Рябков подтвердил передачу США ноты о приостановке участия РФ в ДСНВ
Россия накануне, 28 февраля, передала США ноту о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА "Новости".
"Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается", — сказал дипломат.
Рябков подчеркнул, что при этом центральные положения договора по ограничению количества соответствующих систем будут Россией соблюдаться.
Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. О таком решении он объявил ещё в ходе Послания Федеральному собранию. После этого Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение главы государства. В МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но только если Вашингтон сделает шаги по деэскалации.
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