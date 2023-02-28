Антонов назвал единственно верным решение России приостановить участие в ДСНВ

Решение России о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было единственно верным, так как США неоднократно нарушали свои обязанности. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.