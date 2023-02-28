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28 февраля, 04:43

Антонов назвал единственно верным решение России приостановить участие в ДСНВ

Решение России о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было единственно верным, так как США неоднократно нарушали свои обязанности. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Наше решение приостановить участие в ДСНВ было единственно верным в сложившихся обстоятельствах. Однако мы продолжаем соблюдать предусмотренные договором количественные ограничения", — приводит его слова пресс-служба дипмиссии.

Посол РФ Антонов обвинил США в срыве договора о запрещении ядерных испытаний

Посол РФ Антонов обвинил США в срыве договора о запрещении ядерных испытаний

Чтобы создать условия по возвращению к полноценному функционированию соглашения, Вашингтон должен пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, добавил дипломат.

Лайф напоминает, президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. На следующий день Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали это решение. Позднее в США согласились пустить российских инспекторов на свои ядерные объекты. Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила о готовности Вашингтона продолжать придерживаться ДСНВ.

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VK / Посольство России в США

Артур Лапсаков
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