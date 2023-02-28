Посол РФ Антонов обвинил США в срыве договора о запрещении ядерных испытаний

Вашингтон виновен в том, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали ДВЗЯИ. Именно по вине Вашингтона договор до сих пор не вступил в силу", — сказал посол журналистам.

По словам Антонова, на поведение Соединённых Штатов смотрят и другие государства, от которых зависит судьба договора.