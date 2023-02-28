"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 03:14

Посол РФ Антонов обвинил США в срыве договора о запрещении ядерных испытаний

Вашингтон виновен в том, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали ДВЗЯИ. Именно по вине Вашингтона договор до сих пор не вступил в силу", — сказал посол журналистам.

По словам Антонова, на поведение Соединённых Штатов смотрят и другие государства, от которых зависит судьба договора.

Песков: Возобновление ДСНВ зависит от готовности Запада услышать Москву

Песков: Возобновление ДСНВ зависит от готовности Запада услышать Москву

Ранее Лайф писал, что в США согласились пустить российских инспекторов на свои ядерные объекты. Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила о готовности Вашингтона продолжать придерживаться ДСНВ.

Обложка ©

VK / Посольство России в США

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров