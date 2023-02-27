В США согласились пустить российских инспекторов на свои ядерные объекты
Помощник госсекретаря заявила о готовности США продолжать придерживаться ДСНВ
Белый дом готов к конструктивной работе с Россией по реализации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт на семинаре в Брукингском институте в Вашингтоне, который посвящён приостановке участия Москвы в соглашении.
"США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией в рамках полноценной имплементации нового ДСНВ. Это вызвано тем, что мы по-прежнему рассматриваем контроль над ядерными вооружениями как средство укрепления [безопасности] союзников США и глобальной безопасности", — сказала Стюарт.
Дипломат подчеркнула, что Россия может легко убедиться в том, что её претензии по СНВ-3 необоснованны, если пришлёт своих инспекторов на американские ядерные объекты. Вместе с тем она добавила, что никакие действия Москвы в отношении нового ДСНВ не заставят Вашингтон перестать помогать Украине.
Напомним, о приостановке участия России в ДСНВ Владимир Путин объявил в ходе Послания Федеральному собранию. Это решение единогласно поддержали в Госдуме и Совфеде. В Кремле заявили, что РФ нужно потерпеть, пока Запад не будет готов к нормальному диалогу по договору.
Cpl. Francisco J. Diaz Jr. / U.S. Marine Corps via Getty Images