В США согласились пустить российских инспекторов на свои ядерные объекты

Белый дом готов к конструктивной работе с Россией по реализации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт на семинаре в Брукингском институте в Вашингтоне, который посвящён приостановке участия Москвы в соглашении.

"США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией в рамках полноценной имплементации нового ДСНВ. Это вызвано тем, что мы по-прежнему рассматриваем контроль над ядерными вооружениями как средство укрепления [безопасности] союзников США и глобальной безопасности", — сказала Стюарт.