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28 февраля, 00:31

Песков: Возобновление ДСНВ зависит от готовности Запада услышать Москву

Россия не возобновит участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), пока Вашингтон не захочет услышать призывы Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Изменения, по его словам, должны коснуться не только условий, но также и концептуального подхода стран Запада, ведомых Штатами. Представитель Кремля указал, что Западу нужно понять озабоченность РФ проблемами безопасности, а также соблюдением принципов неделимости безопасности.

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"То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счёт безопасности другой", — пояснил Песков в беседе с газетой "Известия".

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. На следующий день Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали это решение. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что не считает приостановку Россией участия в ДСНВ признаком подготовки к применению Москвой ядерного оружия.

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Юлия Коновалова
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