Песков: Возобновление ДСНВ зависит от готовности Запада услышать Москву

Россия не возобновит участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), пока Вашингтон не захочет услышать призывы Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Изменения, по его словам, должны коснуться не только условий, но также и концептуального подхода стран Запада, ведомых Штатами. Представитель Кремля указал, что Западу нужно понять озабоченность РФ проблемами безопасности, а также соблюдением принципов неделимости безопасности.