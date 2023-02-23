Байден уверен, что сможет найти решение вопроса по ДСНВ

Американский президент Джо Байден заявил, что не рассматривает приостановку Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) как признак подготовки к применению Москвой ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC, при этом отметив, что решение РФ является ошибкой.

"Это большая ошибка так поступить. Не очень ответственно. Но я не считаю, что он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. Лайфа) думает о применении ядерного оружия или о чём-то в этом роде. Что это каким-то образом означает, что они думают об использовании ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет, — признаков этого нет", — подчеркнул Байден.