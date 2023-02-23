Байден уверен, что сможет найти решение вопроса по ДСНВ
Байден не считает, что Россия применит ядерное оружие после приостановки СНВ-3
Американский президент Джо Байден заявил, что не рассматривает приостановку Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) как признак подготовки к применению Москвой ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC, при этом отметив, что решение РФ является ошибкой.
"Это большая ошибка так поступить. Не очень ответственно. Но я не считаю, что он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. Лайфа) думает о применении ядерного оружия или о чём-то в этом роде. Что это каким-то образом означает, что они думают об использовании ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет, — признаков этого нет", — подчеркнул Байден.
По словам американского лидера, Вашингтон не видит ничего, что бы указывало на изменение Россией готовности своих сил ядерного сдерживания. Также глава Белого дома выразил уверенность в том, что вопрос о приостановке участия Москвы в ДСНВ можно решить.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ — Договоре по сокращению ядерных арсеналов с США. Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение главы государства. В МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но при условии, если Штаты предпримут шаги по деэскалации.
Flickr / The White House