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23 февраля, 00:59

Байден уверен, что сможет найти решение вопроса по ДСНВ

Байден не считает, что Россия применит ядерное оружие после приостановки СНВ-3

Американский президент Джо Байден заявил, что не рассматривает приостановку Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) как признак подготовки к применению Москвой ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC, при этом отметив, что решение РФ является ошибкой.

"Это большая ошибка так поступить. Не очень ответственно. Но я не считаю, что он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. Лайфа) думает о применении ядерного оружия или о чём-то в этом роде. Что это каким-то образом означает, что они думают об использовании ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет, — признаков этого нет", — подчеркнул Байден.

Россия продолжит соблюдать ограничения по числу носителей ядерных зарядов

Россия продолжит соблюдать ограничения по числу носителей ядерных зарядов

По словам американского лидера, Вашингтон не видит ничего, что бы указывало на изменение Россией готовности своих сил ядерного сдерживания. Также глава Белого дома выразил уверенность в том, что вопрос о приостановке участия Москвы в ДСНВ можно решить.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ — Договоре по сокращению ядерных арсеналов с США. Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение главы государства. В МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но при условии, если Штаты предпримут шаги по деэскалации.

Байден назвал большой ошибкой решение Путина по СНВ-3

Байден назвал большой ошибкой решение Путина по СНВ-3

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын
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