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22 февраля, 14:17

Байден назвал большой ошибкой решение Путина по СНВ-3

Байден считает "большой ошибкой" решение России приостановить участие в ДСНВ

Президент США Джо Байден считает ошибочным решение России приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом рассказала в Twitter-аккаунте журналист ТВ-канала CBS Эд О'Кифи из пресс-пула Белого дома.

Американский лидер назвал "большой ошибкой" решение российского коллеги Владимира Путина, отвечая на вопрос журналистов перед встречей с "Бухарестской девяткой".

Россия продолжит соблюдать ограничения по числу носителей ядерных зарядов

Россия продолжит соблюдать ограничения по числу носителей ядерных зарядов

Накануне в Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ — Договоре по сокращению ядерных арсеналов с США. Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение главы государства. В МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но только если Вашингтон сделает шаги по деэскалации.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Татьяна Миссуми
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