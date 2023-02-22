Байден назвал большой ошибкой решение Путина по СНВ-3
Байден считает "большой ошибкой" решение России приостановить участие в ДСНВ
Президент США Джо Байден считает ошибочным решение России приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом рассказала в Twitter-аккаунте журналист ТВ-канала CBS Эд О'Кифи из пресс-пула Белого дома.
Американский лидер назвал "большой ошибкой" решение российского коллеги Владимира Путина, отвечая на вопрос журналистов перед встречей с "Бухарестской девяткой".
Накануне в Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ — Договоре по сокращению ядерных арсеналов с США. Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение главы государства. В МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но только если Вашингтон сделает шаги по деэскалации.
Getty Images / Chip Somodevilla