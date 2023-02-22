Байден назвал большой ошибкой решение Путина по СНВ-3

Президент США Джо Байден считает ошибочным решение России приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом рассказала в Twitter-аккаунте журналист ТВ-канала CBS Эд О'Кифи из пресс-пула Белого дома.