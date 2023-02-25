В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной катастрофы

США нужно прислушаться к сигналам президента России Владимира Путина и восстановить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, чтобы избежать всемирной катастрофы. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, Россия обладает большим количеством ядерных боеголовок и средств доставки носителей, нежели США. Обе страны же имеют достаточную мощь для полного уничтожения всей планеты. Кроме того, Вашингтон предал Москву, как утверждает бывший советник главы Пентагона.