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25 февраля, 06:43

В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной катастрофы

Американский полковник Макгрегор: США нужно прислушаться к Путину и восстановить ДСНВ

США нужно прислушаться к сигналам президента России Владимира Путина и восстановить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, чтобы избежать всемирной катастрофы. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, Россия обладает большим количеством ядерных боеголовок и средств доставки носителей, нежели США. Обе страны же имеют достаточную мощь для полного уничтожения всей планеты. Кроме того, Вашингтон предал Москву, как утверждает бывший советник главы Пентагона.

"Поэтому в наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) дал это чётко понять", — отметил Макгрегор.

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Напомним, президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. На следующий день Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение главы государства. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что не считает приостановку Россией участия в ДСНВ признаком подготовки к применению Москвой ядерного оружия.

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