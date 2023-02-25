СМИ узнали, боятся ли в США применения Россией тактического ядерного оружия

Вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине невелика, считают в администрации США. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на группу экспертов. Как пишет издание, такую позицию изложил во время закрытой консультации помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре по видеосвязи.

"Салливан сказал, что на самом деле нет опасений, что Владимир Путин применит стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников", — цитирует издание слова источника.

И хоть американская администрация по-прежнему испытывает страх по этому поводу, тем не менее никаких явных признаков, свидетельствующих о намерении России применить ядерное оружие против Киева, нет, говорится в публикации. Газета отмечает, что Салливан не раскрыл, на чём основаны такие убеждения.

Помощник президента США сообщил, что Джо Байден обсудил с лидером Украины Владимиром Зеленским на встрече в Киеве, какие гарантии Вашингтон может дать Киеву после завершения возможных мирных переговоров. Источники газеты передают, что были обещаны гарантии "достаточно прочные", чтобы предотвратить новый виток боевых действий. Но фактически вопрос о переговорах и прекращении боёв пока не стоит, говорится в статье.