Профессор объяснил, почему США хотят снова втянуть Россию в ДСНВ

России нужно искать собственную стратегию в вопросе Договора об ограничении стратегических вооружений, потому что США с 1972 года, с самого первого соглашения, пытались использовать все эти договорённости в своих целях. Однако Вашингтон продолжает пытаться втянуть РФ в новые соглашения. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберёзкин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Они сложили такую систему, которая достаточно эффективно работала на них. То есть они препятствовали тем системам вооружений, которые развивались в России, в Советском Союзе, и, наоборот, все эти соглашения не мешали им развивать своё вооружение и заниматься своими программами", — отметил эксперт.

В качестве конкретного примера Подберёзкин привёл систему противоракетной обороны. По словам профессора, пока Вашингтону было выгодно, он действовал в соответствии с соглашением. Как только США перешли к стадии развёртывания, им эти договорённости уже не потребовались.

"То же самое с остальными договорами. Они, по сути дела, стали ломать все договоры и соглашения, которые сложились за последние 40 лет. И прежде всего те, которые они рассматривали односторонне выгодными для себя, например Договор по открытому небу", — подчеркнул профессор.

Именно такая логика, полагает Подберёзкин, толкает сейчас США на переговоры с РФ. Эксперт назвал три принципа, которыми руководствуется Белый дом при обсуждении темы ограничения стратегических вооружений: это должно вредить России; это должно быть на пользу США; это не должно вести к ядерной эскалации. Следовательно, Соединённым Штатам нужны переговоры, чтобы попытаться ограничить Россию, например, в развёртывании гиперзвуковых средств и новых поколений тяжёлых ракет, пояснил специалист.

"Американцем не хочется, чтобы у нас было такое вооружение, они будут ограничивать это разного рода соглашениями. Поэтому я считаю, что для нас чем меньше договоров, тем лучше", — заключил Подберёзкин.