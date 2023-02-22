Джабаров — о приостановке участия России в ДСНВ: Невозможно больше терпеть хамство американцев
Сенатор Джабаров назвал абсолютно правильным решение приостановить участие России в ДСНВ
Решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является абсолютно правильным. Об этом заявил первый замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT.
"Вчера президент озвучил, что мы приостанавливаем действие этого проекта, но, поскольку ратифицировало этот закон когда-то Федеральное собрание, надо тем же самым путём его приостановить. Поэтому сегодня с утра была ратификация в Государственной думе, и, я думаю, после обеда проект поступит в Совет Федерации и будет одобрен", — сказал Джабаров, добавив, что в этом у него нет никаких сомнений.
Также сенатор подчеркнул, что в России "слишком долго и терпеливо" ждали, когда "одумаются американские псевдопартнёры". Джабаров пояснил, что в Вашингтоне понимают только такое решение.
"Невозможно больше терпеть политическое хамство американцев, которое они выказывают в отношении нас", — отметил первый замглавы комитета по международным делам Совфеда.
Как сообщал Лайф, в ходе Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в СНВ-3. 22 февраля утром Госдума единогласно проголосовала за приостановку, теперь очередь Совфеда. При этом в МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но только если Вашингтон сделает шаги по деэскалации.
ТАСС / Валерий Шарифулин