Салливан заявил, что в США не видят изменения готовности российских ядерных сил

Соединённые Штаты не наблюдают изменения готовности российских ядерных сил и в готовность своих сил Вашингтон также не вносили изменений. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Могу говорить лишь о том, что мы видим. А мы не видим каких-либо изменений в готовности российских ядерных сил. Мы также не вносили изменений в готовность наших ядерных сил", — сказал Салливан, отвечая на вопрос, считает ли он возможным применение Россией ядерного оружия.

Салливан подтвердил, что на данный момент США "не наблюдают движений российских ядерных сил, которые указывали бы на фундаментальные изменения по сравнению с тем, как дела обстояли на протяжении последнего года".

Он отметили, что власти США "сохраняют бдительность", а также продолжают поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы обсуждать возможные риски.