"Поздно пить боржоми": Замглавы МИД Рябков оценил возможность пересмотра решения РФ по ДСНВ

Россия не станет пересматривать решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока США не изменят своей позиции по Украине. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В английском языке есть выражение "Too little too late", которое можно вольно перевести как "Поздно пить боржоми", — приводит агентство его слова.

Рябков подчеркнул, что сейчас Вашингтон может говорить что угодно с целью сделать "хорошую мину при плохой игре". Тем не менее Москва по поводу ДСНВ уже всё сказала, президент РФ Владимир Путин расставил точки над "i" в Послании Федеральному собранию.