"Поздно пить боржоми": Замглавы МИД Рябков оценил возможность пересмотра решения РФ по ДСНВ
Рябков исключил пересмотр РФ решения по ДСНВ до изменения позиции США по Украине
Россия не станет пересматривать решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока США не изменят своей позиции по Украине. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В английском языке есть выражение "Too little too late", которое можно вольно перевести как "Поздно пить боржоми", — приводит агентство его слова.
Рябков подчеркнул, что сейчас Вашингтон может говорить что угодно с целью сделать "хорошую мину при плохой игре". Тем не менее Москва по поводу ДСНВ уже всё сказала, президент РФ Владимир Путин расставил точки над "i" в Послании Федеральному собранию.
"Мы не можем мириться с этой ситуацией, кардинально отличающейся от той, которая существовала в период разработки и подписания договора", — заявил дипломат.
Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. О таком решении он объявил ещё в ходе Послания Федеральному собранию. После этого Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение главы государства. В МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но только если Вашингтон сделает шаги по деэскалации. В последний день февраля Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ.
Wikipedia / Balk