Совет министров иностранных дел (СМИД) G20 не смог одобрить общую декларацию из-за того, что Запад пытался добиться выдвижения на передний план ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, декларацию от имени всех министров "Группы двадцати" одобрить не удалось. Наши западные коллеги, как и год назад при индонезийском председательстве, добивались всеми правдами и неправдами, прежде всего неправдами, и различными риторическими заявлениями выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой российской агрессии", — сказал министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам заседания СМИД "двадцатки", которое прошло в Нью-Дели.

Руководитель российского дипведомства пояснил, что западные делегации хотели воспроизвести текст декларации с прошлого саммита G20, который состоялся в Индонезии. При этом они полностью проигнорировали аргументы российской делегации о том, что с тех пор произошло немало событий, как например чистосердечные признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента Франции Франсуа Олланда, экс-президента Украины Петра Порошенко и даже действующего лидера Незалежной Владимира Зеленского, рассказавших, что Минские соглашения были нужны Западу, чтобы накачать Киев оружием и подготовить его к войне с РФ, отметил Лавров.

"Категорически отказывались упоминать этот факт, который общеизвестен и с которым спорить просто нормальному человеку невозможно", — заключил министр.