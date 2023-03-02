Лавров заявил, что Запад хоронит инициативу ООН по бесплатной передаче удобрений РФ Африке

Страны Запада создают препятствия для вывоза российской сельхозпродукции, как бы ни убеждали в обратном представители Евросоюза. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20.

"Вывозу российской сельхозпродукции чинятся откровенные препятствия по всему миру, как бы ни убеждали всех в обратном представители ЕС, которым не привыкать говорить неправду", — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что Запад "без зазрения совести хоронит" инициативу генсека ООН по безвозмездной передаче российских удобрений странам Африки.