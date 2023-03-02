Лавров заявил, что Запад хоронит инициативу ООН по бесплатной передаче удобрений РФ Африке
Лавров: Запад чинит препятствия вывозу российской сельхозпродукции по всему миру
Страны Запада создают препятствия для вывоза российской сельхозпродукции, как бы ни убеждали в обратном представители Евросоюза. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20.
"Вывозу российской сельхозпродукции чинятся откровенные препятствия по всему миру, как бы ни убеждали всех в обратном представители ЕС, которым не привыкать говорить неправду", — подчеркнул министр.
Лавров добавил, что Запад "без зазрения совести хоронит" инициативу генсека ООН по безвозмездной передаче российских удобрений странам Африки.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара согласна бесплатно поставлять зерно из России в бедные страны Африки. Политик напомнил, что сейчас на нуждающиеся в продовольствии африканские страны приходится всего 14% от общего объёма экспорта. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно отдать им российское зерно.
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