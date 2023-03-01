Лавров назвал турецкому коллеге главное условие для продления зерновой сделки
Лавров заявил Чавушоглу, что продление зерновой сделки возможно лишь с учётом интересов России
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что продление зерновой сделки возможно лишь при учёте интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
"При обсуждении перспектив реализации черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчёркнуто, что продолжение пакетного соглашения по зерну возможно лишь при учёте интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки", — подчеркнул Лавров на полях совещания глав МИД стран G20 в Нью-Дели.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина попросила Турцию и ООН добиться продления зерновой сделки, действие которой истекает 18 марта.
Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля. 17 ноября МИД России подтвердил её продление на 120 дней, до 18 марта 2022 года. При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что передача российских удобрений беднейшим государствам до сих пор продвигается с трудом и заминками. Так, в декабре в МИД напомнили, что Украина продолжает вовсю трубить о "саботаже" зерновой сделки со стороны России, при этом необходимо помнить, что именно Киев использовал гуманитарный коридор в военных целях.
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