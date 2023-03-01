Лавров назвал турецкому коллеге главное условие для продления зерновой сделки

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что продление зерновой сделки возможно лишь при учёте интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"При обсуждении перспектив реализации черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчёркнуто, что продолжение пакетного соглашения по зерну возможно лишь при учёте интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки", — подчеркнул Лавров на полях совещания глав МИД стран G20 в Нью-Дели.