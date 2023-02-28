Украина попросила Турцию и ООН добиться продления зерновой сделки
Reuters: Украина запросила у Турции и ООН переговоры по зерновой сделке
Украина обратилась к Турции и ООН с предложением начать переговоры по продлению зерновой сделки, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве Незалежной.
"Мы отправили письмо с просьбой начать решать этот вопрос, так как 18 марта уже совсем скоро, но до сих пор не получили никакого ответа", — уточнил он.
Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля. 17 ноября МИД России подтвердил её продление на 120 дней, до 18 марта 2022 года. Недавно стало известно, что представители Турции и ООН запросили у стран Запада "железобетонные гарантии" по логистике, оплате и страховке.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN