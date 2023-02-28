Украина попросила Турцию и ООН добиться продления зерновой сделки

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением начать переговоры по продлению зерновой сделки, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве Незалежной.

"Мы отправили письмо с просьбой начать решать этот вопрос, так как 18 марта уже совсем скоро, но до сих пор не получили никакого ответа", — уточнил он.