Турция и ООН потребовали от Запада гарантии по зерновой сделке

Организация Объединённых Наций и Турция потребовали от Запада твёрдых гарантий на вывод аммиака и агропродукции из России на международные рынки. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причём чтобы это было обнародовано", — сказал он и добавил, что это поспособствует бесперебойной работе черноморской зерновой инициативы.