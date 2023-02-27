Турция и ООН потребовали от Запада гарантии по зерновой сделке
РИА "Новости": Турция и ООН хотят гарантий от Запада по зерновой сделке
Организация Объединённых Наций и Турция потребовали от Запада твёрдых гарантий на вывод аммиака и агропродукции из России на международные рынки. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причём чтобы это было обнародовано", — сказал он и добавил, что это поспособствует бесперебойной работе черноморской зерновой инициативы.
Напомним, 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на экспорт отечественных продуктов и содействии РФ вывозу украинского зерна. 17 ноября МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Срок её действия завершается 18 марта.
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