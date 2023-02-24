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24 февраля, 16:21

ООН выступила за продление зерновой сделки в марте

Организация Объединённых Наций призывает продлить зерновую сделку, срок которой истекает в марте 2023 года. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Я хочу подчеркнуть важность того, чтобы все стороны оставались участниками договорённостей, и призываю к их продлению после марта 2023 года", — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Гутерриш также добавил, что ООН привержена устранению остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России, включая аммиачные. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил о необходимости продления и расширения Черноморской зерновой инициативы. Выступая на заседании СБ ООН, он поблагодарил Гутерриша и Турцию за содействие в продлении сделки.

СМИ узнали о скором запуске переговоров по поводу зерновой сделки

СМИ узнали о скором запуске переговоров по поводу зерновой сделки

Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова представителя МИД о возможной судьбе зерновой сделки. Сергей Вершинин выразил мнение, что концепция стамбульских пакетных договорённостей и продление зерновой сделки в марте без осязаемых результатов для российской стороны нецелесообразны.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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