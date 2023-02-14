Песков не стал комментировать слова представителя МИД о возможной судьбе зерновой сделки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать или подтверждать слова заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина о судьбе зерновой сделки. Дипломат выразил мнение, что концепция стамбульских пакетных договорённостей и продление зерновой сделки в марте без осязаемых результатов для российской стороны нецелесообразны.
На вопрос журналистов о том, можно ли считать слова замглавы МИД сигналом о том, что Россия не намерена продлевать зерновую сделку, Песков отвечать отказался.
"Я пресс-секретарь президента. Что касается Министерства иностранных дел, я рекомендую обратиться к Марии Захаровой", — отрезал он.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его договорённости с российским лидером Владимиром Путиным по экспорту зерна "беспокоят некоторых" партнёров, однако работа в этом направлении, по его словам, будет продолжена.
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