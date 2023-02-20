СМИ узнали о скором запуске переговоров по поводу зерновой сделки

В ближайшие дни переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу. Об этом сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что разговор предстоит нелёгкий.

"Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с переговорами по продлению сроков сделки.

Говоря о своих ожиданиях от них, он отметил, что они будут непростыми, но "работа идёт".