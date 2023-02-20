СМИ узнали о скором запуске переговоров по поводу зерновой сделки
РИА "Новости": Вскоре начнутся переговоры по продлению зерновой сделки
В ближайшие дни переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу. Об этом сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что разговор предстоит нелёгкий.
"Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с переговорами по продлению сроков сделки.
Говоря о своих ожиданиях от них, он отметил, что они будут непростыми, но "работа идёт".
Ранее Лайф писал, что Песков не стал комментировать слова представителя МИД о возможной судьбе зерновой сделки. Сергей Вершинин выразил мнение, что концепция стамбульских пакетных договорённостей и продление зерновой сделки в марте без осязаемых результатов для российской стороны нецелесообразны.
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