МИД РФ: Радиоактивные материалы могли доставляться на Украину через порты "зерновой сделки"

Порты Одессы и Черноморска, которые задействованы в "зерновой сделке", могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что МИД РФ обратил внимание на циркулирующую в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсах и соцсетях информацию о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов. Так, 16 февраля груз поставлялся в Черноморск в обход таможенного досмотра из европейского государства, а 19 февраля — в Одессу. Дипломат отметила, что данные сведения получили широкий резонанс среди украинцев и народов стран, которые граничат с Незалежной. Вызывает беспокойство и то, что эти события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого Киев "сознательно нагнетает напряжённость".

"Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в "зерновой сделке". Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?" — заявила Захарова.

Она отметила отсутствие комментариев по этому поводу со стороны Украины. По её словам, киевский режим готов использовать любой повод для эскалации конфликта ради того, чтобы получить от Запада военную и финансовую помощь. Украинским властям, подчеркнула Захарова, безразличны катастрофические последствия и массовая гибель людей из-за подобных действий.