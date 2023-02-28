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28 февраля, 05:19

США готовят на Украине провокацию с химикатами, заявили в Минобороны

Минобороны: США готовят на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов 

Соединённые Штаты Америки намерены организовать провокацию с применением токсичных химикатов на Украине. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он объяснил, что 22 февраля американская неправительственная организация инициировала конференцию, где обсуждались события на Украине. В ходе неё экс-посол США в России Джон Салливан заявил, что Россия якобы "планирует использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции".

"Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединённых Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов", — подчеркнул Кириллов.

Также он сообщил, что для подготовки провокаций в феврале в Краматорск под видом стройматериалов были доставлены шрапнельные боеприпасы. Груз разгружали ночью в пригороде, а на вагонах было написано "Стройматериалы" и "Цемент". Эти боеприпасы намерены использовать для подготовки Западом провокации с применением химвеществ, указал генерал-лейтенант.

Вместе с этим он также заявил, что Вашингтон избирательно выполняет обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), легализуя в нарушение конвенций и протоколов химические средства в качестве способов ведения войны.

Минобороны раскрыло детали "великого события", которое готовит Украина против России

Минобороны раскрыло детали "великого события", которое готовит Украина против России

Ранее стало известно, что СК РФ расследует обстоятельства подготовки Украиной новой масштабной провокации, которую Киев намерен устроить на подконтрольной территории, чтобы обвинить РФ в нанесении "неизбирательных ударов" по радиационно опасным объектам. По данным ведомства, для этого на Украину с территории одной из европейских стран доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами.

Оксана Попова
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