США готовят на Украине провокацию с химикатами, заявили в Минобороны
Минобороны: США готовят на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов
Соединённые Штаты Америки намерены организовать провокацию с применением токсичных химикатов на Украине. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он объяснил, что 22 февраля американская неправительственная организация инициировала конференцию, где обсуждались события на Украине. В ходе неё экс-посол США в России Джон Салливан заявил, что Россия якобы "планирует использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции".
"Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединённых Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов", — подчеркнул Кириллов.
Также он сообщил, что для подготовки провокаций в феврале в Краматорск под видом стройматериалов были доставлены шрапнельные боеприпасы. Груз разгружали ночью в пригороде, а на вагонах было написано "Стройматериалы" и "Цемент". Эти боеприпасы намерены использовать для подготовки Западом провокации с применением химвеществ, указал генерал-лейтенант.
Вместе с этим он также заявил, что Вашингтон избирательно выполняет обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), легализуя в нарушение конвенций и протоколов химические средства в качестве способов ведения войны.
Ранее стало известно, что СК РФ расследует обстоятельства подготовки Украиной новой масштабной провокации, которую Киев намерен устроить на подконтрольной территории, чтобы обвинить РФ в нанесении "неизбирательных ударов" по радиационно опасным объектам. По данным ведомства, для этого на Украину с территории одной из европейских стран доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами.