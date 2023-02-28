США готовят на Украине провокацию с химикатами, заявили в Минобороны

Соединённые Штаты Америки намерены организовать провокацию с применением токсичных химикатов на Украине. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он объяснил, что 22 февраля американская неправительственная организация инициировала конференцию, где обсуждались события на Украине. В ходе неё экс-посол США в России Джон Салливан заявил, что Россия якобы "планирует использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции".

"Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединённых Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов", — подчеркнул Кириллов.

Также он сообщил, что для подготовки провокаций в феврале в Краматорск под видом стройматериалов были доставлены шрапнельные боеприпасы. Груз разгружали ночью в пригороде, а на вагонах было написано "Стройматериалы" и "Цемент". Эти боеприпасы намерены использовать для подготовки Западом провокации с применением химвеществ, указал генерал-лейтенант.