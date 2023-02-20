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20 февраля, 08:26

СК РФ расследует подготовку новой масштабной радиационной провокации Киева

Следственный комитет России расследует обстоятельства подготовки Украиной новой масштабной провокации, которую Киев намерен устроить на подконтрольной территории, чтобы обвинить РФ в нанесении "неизбирательных ударов" по радиационно опасным объектам. Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.

Ранее о подготовке Киевом провокации заявило Минобороны РФ. По данным ведомства, для этого на Украину с территории одной из европейских стран доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Киев намерен использовать их для инсценировки локального заражения местности возле одного из радиационно опасных объектов.

СК даст оценку провокации с обвинением России в нарушении ядерной безопасности

СК даст оценку провокации с обвинением России в нарушении ядерной безопасности

"Как сообщает Министерство обороны РФ, Киев готовит масштабную провокацию перед началом работы специальной сессии Генассамблеи ООН 22 февраля 2023 года, чтобы обвинить РФ в якобы нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции", — заявили в СК РФ, подчеркнув, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства и дана уголовно-правовая оценка.

А ранее в Минобороны раскрыли детали провокации, которую готовит Украина. По данным ведомства, Киев при поддержке США и стран Европы планирует обвинить Россию перед началом работы 22 февраля 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения СВО.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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