СК РФ расследует подготовку новой масштабной радиационной провокации Киева

Следственный комитет России расследует обстоятельства подготовки Украиной новой масштабной провокации, которую Киев намерен устроить на подконтрольной территории, чтобы обвинить РФ в нанесении "неизбирательных ударов" по радиационно опасным объектам. Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.

Ранее о подготовке Киевом провокации заявило Минобороны РФ. По данным ведомства, для этого на Украину с территории одной из европейских стран доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Киев намерен использовать их для инсценировки локального заражения местности возле одного из радиационно опасных объектов.

"Как сообщает Министерство обороны РФ, Киев готовит масштабную провокацию перед началом работы специальной сессии Генассамблеи ООН 22 февраля 2023 года, чтобы обвинить РФ в якобы нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции", — заявили в СК РФ, подчеркнув, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства и дана уголовно-правовая оценка.