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Опубликовано 19 февраля 2023, 15:19
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Киев получил несколько контейнеров с радиоактивными веществами для реализации провокации

Киев готовит провокацию с радиоактивными веществами, чтобы обвинить РФ

На Украине готовят масштабную провокацию с радиоактивными веществами для обвинения России в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной безопасности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения Российской Федерации в якобы "грубом нарушении" в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности", — сказано в сообщении ведомства.

На Украину с территории одной из стран Европы доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Их планируют использовать для инсценирования локального заражения местности. Это сделают в районе одного из радиационно опасных объектов страны.

Минобороны: Киев провокацией в Краматорске хочет добиться от Запада поставок вооружения
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В Минобороны указали, что с помощью этой провокации ВС РФ хотят обвинить в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщало о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации по подрыву медучреждений в Краматорске, чтобы обвинить Россию в "военных преступлениях".

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Getty Images

Илья Суриков
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