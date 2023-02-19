Киев получил несколько контейнеров с радиоактивными веществами для реализации провокации

На Украине готовят масштабную провокацию с радиоактивными веществами для обвинения России в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной безопасности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения Российской Федерации в якобы "грубом нарушении" в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности", — сказано в сообщении ведомства.

На Украину с территории одной из стран Европы доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Их планируют использовать для инсценирования локального заражения местности. Это сделают в районе одного из радиационно опасных объектов страны.

В Минобороны указали, что с помощью этой провокации ВС РФ хотят обвинить в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины.