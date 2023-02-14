Минобороны раскрыло детали "великого события", которое готовит Украина против России

Киевские власти готовят очередную провокацию против России при поддержке Вашингтона. Как удалось выяснить Министерству обороны РФ, речь идёт об анонсированном Киевом ранее "великом событии", цель которого — обвинить Москву в нарушении ядерной безопасности во время проведения спецоперации на Украине. Информация следует из заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

"Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации ["великого события"] для обвинения РФ перед началом работы 22 февраля т. г. 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции", — сказано в сообщении.

Организаторы провокации намеревались в знак якобы виновности России предоставить миру некие "весомые доказательства". В них планировалось указать, что в результате действий ВС РФ на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения в феврале – апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины".

Обвинить Россию также планировалось с целью принуждения государств, не поддерживающих ограничений против России, к голосованию за киевскую "формулу мира" на предстоящей XI спецсессии Генассамблеи ООН. Также инициаторы провокации таким образом хотели повлиять на незаконное решение о конфискации активов РФ в пользу Киева и создание некого "международного трибунала".

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба анонсировал на 23 и 24 февраля "великие события, которые запомнит Россия". По его словам, речь идёт о политических и дипломатических решениях, включая санкции.