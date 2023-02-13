В Совфеде предположили, что за "великое событие" анонсировал Кулеба на 23 Февраля

Признание Киевом капитуляции может быть тем самым "великим событием", которое ранее анонсировал на 23 Февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом РИА "Новости" заявил первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

"Может быть, капитуляция от Украины? Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда что им приснится — они и рассказывают как явь", — заметил Джабаров.

По мнению сенатора, к различным заявлениям киевских властей нужно спокойно относиться и продолжать делать свою работу. Отметим, что поводом для комментария стало высказывание Дмитрия Кулебы о "великих событиях", которые "Россия запомнит". Ожидаются они, по его словам, 23–24 февраля.