Слуцкий: Киев и его западные кураторы должны ответить за разжигание конфликта на Украине

Лидер ЛДПР и глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Киев и его западные кураторы в соответствии с нормами международного права должны ответить за превращение локального конфликта в масштабные военные действия на территории Незалежной.

"Именно они — все, кто лгал и плёл сети заговора, рассуждая о мире и готовясь к войне, ответственны за превращение регионального конфликта в масштабные военные действия, за гибель людей. И должны ответить за это в соответствии с нормами международного права. О политической ответственности, морали и нравственности говорить не буду: чего у них нет, того нет", — написал Слуцкий в телеграм-канале.

Вместе с тем он отметил, что день подписания Минских соглашений, 12 февраля 2015 года, стал днём обмана и упущенных возможностей. По словам парламентария, РФ и республики Донбасса за все эти годы приложили немало усилий, чтобы договорённости исполнялись, но Киев их бойкотировал и лгал, ведя с Западом собственную игру. Также парламентарий напомнил, что с момента подписания документа западные государства продолжали оказывать санкционное давление на Москву.