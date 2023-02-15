ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 23:50
8197

СК даст оценку провокации с обвинением России в нарушении ядерной безопасности

Российские следователи установят обстоятельства подготовки Киевом при поддержке Запада провокации с обвинением РФ в нарушении ядерной безопасности в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"СК России установит обстоятельства подготовки в отношении Российской Федерации провокации, о которой сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине... Указанным фактам будет дана правовая оценка", — уточнили в ведомстве.

Киев собирается обвинить РФ в "хищении" радиоактивных материалов с ЧАЭС
Киев собирается обвинить РФ в "хищении" радиоактивных материалов с ЧАЭС

Ранее в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что Украина при поддержке США и Европы готовит масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях для обвинения Москвы накануне спецсессии ГА ООН в якобы грубом нарушении Конвенции о ядерной безопасности во время проведения спецоперации. Кроме того, эксперты из Норвегии совместно с украинскими спецслужбами сфальсифицировали протоколы о "радиоактивном заражении" в Киевской области.

BannerImage

СК РФ

Иван Косицын
  • Новости
  • СК РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar