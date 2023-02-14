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14 февраля, 13:49

Киев собирается обвинить РФ в "хищении" радиоактивных материалов с ЧАЭС

Украина при поддержке Запада готовит масштабную провокацию против РФ: российскую сторону собираются обвинить в "радиоактивном заражении" территории около Чернобыльской АЭС. В частности, киевский режим готовит фальшивые доказательства "расхищения" российскими военными радиоактивных материалов. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.

"На основе сфабрикованных "опросов" персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения" российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды", за пределы зоны отчуждения, повлекшие "облучение населения", — говорится в сообщении.

По данным Штаба, к фальсификации документов Киев привлёк органы местного самоуправления, которые якобы фиксировали "всплеск обращений населения с признаками радиационного поражения", и больницы в Киевской области, которые предоставили фальшивые "истории болезни".

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А в начале февраля Минобороны РФ сообщило о подготовке Украиной масштабной провокации в Краматорске: Киев собирался подорвать здания наркологического и онкологического диспансеров, а также городской больницы, чтобы затем обвинить Россию в "ударе по гражданским объектам".

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ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Александра Вишнякова
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