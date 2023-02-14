Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 14:02
3130

Минобороны РФ уличило Киев в оформлении фальшивых протоколов о "радиоактивном заражении"

Украинские спецслужбы и эксперты Управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии сфальсифицировали протоколы о "радиоактивном заражении" в районах около автодороги Киев – Припять, а также в городах Буче, Гостомеле и Ирпене. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

"В настоящее время норвежскими экспертами проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населённых пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия "радиоактивного заражения" данных территорий", — отмечается в заявлении.

В Госдуму внесён проект обращения к парламентам мира по вопросу биолабораторий США

В Госдуму внесён проект обращения к парламентам мира по вопросу биолабораторий США

Ранее сообщалось, что Украина намерена обвинить Россию в разграблении Чернобыльской АЭС, что якобы привело к "облучению" населения. Провокация готовится украинскими спецслужбами при поддержке Запада.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Министерство Обороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров