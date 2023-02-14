Минобороны РФ уличило Киев в оформлении фальшивых протоколов о "радиоактивном заражении"

Украинские спецслужбы и эксперты Управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии сфальсифицировали протоколы о "радиоактивном заражении" в районах около автодороги Киев – Припять, а также в городах Буче, Гостомеле и Ирпене. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

"В настоящее время норвежскими экспертами проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населённых пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия "радиоактивного заражения" данных территорий", — отмечается в заявлении.