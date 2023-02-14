Минобороны РФ уличило Киев в оформлении фальшивых протоколов о "радиоактивном заражении"
Украинские спецслужбы и эксперты Управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии сфальсифицировали протоколы о "радиоактивном заражении" в районах около автодороги Киев – Припять, а также в городах Буче, Гостомеле и Ирпене. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.
"В настоящее время норвежскими экспертами проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населённых пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия "радиоактивного заражения" данных территорий", — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Украина намерена обвинить Россию в разграблении Чернобыльской АЭС, что якобы привело к "облучению" населения. Провокация готовится украинскими спецслужбами при поддержке Запада.
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