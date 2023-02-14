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14 февраля, 08:22

В Госдуму внесён проект обращения к парламентам мира по вопросу биолабораторий США

Государственная дума РФ рассмотрит проект обращения Федерального собрания к парламентам других стран в связи с ведением США военно-биологической деятельности за пределами собственной территории. Авторы документа — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и думский Комитет по международным делам.

"Федеральное собрание РФ призывает парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с Министерством обороны США", — говорится в тексте обращения, размещённого на сайте ГД РФ.

Там подчёркивается, что данные соглашения носят дискриминационный характер и прикрывают реальную опасность американских исследований для населения. Авторы обращают внимание, что доступ в такие биолаборатории ограничен и в ряде случаев полностью запрещён даже для национальных служб безопасности.

Властям США задали неудобный вопрос о биолабораториях на Украине

Властям США задали неудобный вопрос о биолабораториях на Украине

Ранее Лайф писал, что Посольство РФ выразило озабоченность позицией Британии по биолабораториям США на Украине. Великобритания всячески препятствует началу международного расследования по вопросу возможного нарушения Штатами Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, уточнили в дипведомстве.

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Татьяна Миссуми
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