В Госдуму внесён проект обращения к парламентам мира по вопросу биолабораторий США

Государственная дума РФ рассмотрит проект обращения Федерального собрания к парламентам других стран в связи с ведением США военно-биологической деятельности за пределами собственной территории. Авторы документа — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и думский Комитет по международным делам.

"Федеральное собрание РФ призывает парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с Министерством обороны США", — говорится в тексте обращения, размещённого на сайте ГД РФ.

Там подчёркивается, что данные соглашения носят дискриминационный характер и прикрывают реальную опасность американских исследований для населения. Авторы обращают внимание, что доступ в такие биолаборатории ограничен и в ряде случаев полностью запрещён даже для национальных служб безопасности.