В Госдуму внесён проект обращения к парламентам мира по вопросу биолабораторий США
Государственная дума РФ рассмотрит проект обращения Федерального собрания к парламентам других стран в связи с ведением США военно-биологической деятельности за пределами собственной территории. Авторы документа — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и думский Комитет по международным делам.
"Федеральное собрание РФ призывает парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с Министерством обороны США", — говорится в тексте обращения, размещённого на сайте ГД РФ.
Там подчёркивается, что данные соглашения носят дискриминационный характер и прикрывают реальную опасность американских исследований для населения. Авторы обращают внимание, что доступ в такие биолаборатории ограничен и в ряде случаев полностью запрещён даже для национальных служб безопасности.
Ранее Лайф писал, что Посольство РФ выразило озабоченность позицией Британии по биолабораториям США на Украине. Великобритания всячески препятствует началу международного расследования по вопросу возможного нарушения Штатами Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, уточнили в дипведомстве.
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