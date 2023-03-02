Лавров: Россия не отказывается от серьёзных и искренних предложений по переговорам с Киевом

Россия не отказывается от серьёзных и искренних предложений по переговорам с Украиной, однако западные коллеги почему-то не призывают к диалогу Киев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Нью-Дели.

"Мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьёзных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Напомню в очередной раз, что, когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег призывал к переговорам Украину", — отметил министр, подчеркнув, что Киев как раз настраивают на продолжение войны.