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Регион
Опубликовано 2 марта 2023, 11:12
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Лавров: Россия не отказывается от серьёзных и искренних предложений по переговорам с Киевом

Россия не отказывается от серьёзных и искренних предложений по переговорам с Украиной, однако западные коллеги почему-то не призывают к диалогу Киев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Нью-Дели.

"Мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьёзных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Напомню в очередной раз, что, когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег призывал к переговорам Украину", — отметил министр, подчеркнув, что Киев как раз настраивают на продолжение войны.

Песков допустил переговоры с политсилами Украины, недовольными властью в Киеве
Песков допустил переговоры с политсилами Украины, недовольными властью в Киеве

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с украинской стороны нет сигналов о готовности к переговорам с Россией. Кроме того, он подчеркнул, что Москва не поступится новыми реалиями в виде присоединённых к стране регионов в случае переговоров с Киевом.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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