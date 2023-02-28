Песков заявил об отсутствии сигналов о готовности Киева к переговорам с Россией
В настоящее время с украинской стороны нет сигналов о готовности к переговорам с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны, пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести переговоры на этот счёт. Вот из этого исходим", — сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее Песков заявил о готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам с лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем соответственно. Также представитель Кремля допустил переговоры с политсилами Украины, недовольными властью в Киеве.
ТАСС / Сергей Савостьянов