Песков заявил об отсутствии сигналов о готовности Киева к переговорам с Россией

В настоящее время с украинской стороны нет сигналов о готовности к переговорам с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны, пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести переговоры на этот счёт. Вот из этого исходим", — сказал представитель Кремля журналистам.