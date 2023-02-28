"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 23:35

Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Макроном и Шольцем

Президент России Владимир Путин открыт для любых контактов с европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля указал, что никаких реальных инициатив, несмотря на заявления о совместном с президентом России поиске путей выхода из ситуации, сложившейся на Украине, политики не проявляли.

"Мы слушали пять или шесть заявлений Макрона, что я буквально днями и ночами буду звонить Путину и разговаривать, но не было никаких запросов. Это должны все знать: не было никаких запросов, никаких ориентировок, никаких проработок возможных сроков такого разговора", — сказал Песков в интервью газете "Известия".

WSJ: Макрон и Шольц советовали Зеленскому на встрече в Париже начать переговоры с Россией

WSJ: Макрон и Шольц советовали Зеленскому на встрече в Париже начать переговоры с Россией

Ранее Макрон заявил, что Франция не будет выступать за разгром России. По мнению французского лидера, ситуация в итоге разрешится отнюдь не военным путём.

Обложка ©

kremlin.ru

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Эмманюэль Макрон
  • Олаф Шольц
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров