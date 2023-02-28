Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Макроном и Шольцем

Президент России Владимир Путин открыт для любых контактов с европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля указал, что никаких реальных инициатив, несмотря на заявления о совместном с президентом России поиске путей выхода из ситуации, сложившейся на Украине, политики не проявляли.

"Мы слушали пять или шесть заявлений Макрона, что я буквально днями и ночами буду звонить Путину и разговаривать, но не было никаких запросов. Это должны все знать: не было никаких запросов, никаких ориентировок, никаких проработок возможных сроков такого разговора", — сказал Песков в интервью газете "Известия".