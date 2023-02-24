WSJ: Макрон и Шольц советовали Зеленскому на встрече в Париже начать переговоры с Россией
Зеленский с Макроном и Шольцем в Париже, 9 февраля, 2023 год. Обложка © Офис президента Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц советовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать переговоры с Россией на встрече в Париже, которая состоялась 9 февраля. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Макрон и Шольц заявляли Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой, когда три этих лидера встречались в Париже чуть раньше в этом месяце", — говорится в статье.
В Париж Зеленский прибыл из Великобритании после встречи с премьером Риши Сунаком. По данным источника издания, Лондон, Берлин и Париж рассматривают заключение оборонного соглашения между Украиной и НАТО после завершения конфликта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об открытости Москвы к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. Как подчеркнула дипломат, главным препятствием мирному урегулированию украинского кризиса является указ Зеленского о "невозможности" переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.