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24 февраля, 18:23

WSJ: Макрон и Шольц советовали Зеленскому на встрече в Париже начать переговоры с Россией

<p>Зеленский с Макроном и Шольцем в Париже, 9 февраля, 2023 год. Обложка © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-lyutij-81213" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис</a> президента Украины</p>

Зеленский с Макроном и Шольцем в Париже, 9 февраля, 2023 год. Обложка © Офис президента Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц советовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать переговоры с Россией на встрече в Париже, которая состоялась 9 февраля. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Макрон и Шольц заявляли Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой, когда три этих лидера встречались в Париже чуть раньше в этом месяце", — говорится в статье.

В Париж Зеленский прибыл из Великобритании после встречи с премьером Риши Сунаком. По данным источника издания, Лондон, Берлин и Париж рассматривают заключение оборонного соглашения между Украиной и НАТО после завершения конфликта.

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Наталья Исакова
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