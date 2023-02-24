Зеленский: Если партнёры сдержат слова и сроки, то Украина победит Россию

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если западные партнёры сдержат слова и сроки, а Киев сделает "домашнюю работу", то Незалежная имеет все шансы победить в конфликте с Россией в этом году.

"Если наши партнёры, объединённые ради нашей победы, сдержат все свои слова, сроки. Если это будет не просто бла-бла-бла. Если все мы сделаем своё "домашнее задание", то нас неизбежно ждёт победа", — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.

По его мнению, ни одна страна в мире не смогла бы выстоять на месте Украины самостоятельно, подобным образом отметив важность поддержки Запада. После этого Зеленский предположил, что, вероятнее всего, США смогли бы в одиночку противостоять Москве, и ошибочно отметил, что, "к счастью, у них нет границ с РФ". К слову, рубеж между Штатами и нашей страной находится в водах Берингова пролива и его протяжённость составляет 49 километров.