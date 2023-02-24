"Любая жизнь бесценна": Небензя исправил объявленную Украиной минуту молчания на заседании Совбеза ООН
Небензя исправил объявленную Украиной минуту молчания на заседании Совбеза ООН
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя исправил формулировку о минуте молчания, которую предложил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фрагмент с заседания Совбеза ООН в телеграм-канале опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов.
Небензя исправил украинскую минуту молчания на заседании Совбеза ООН. Видео © Telegram / "Пул № 3"
Изначально Кулеба призвал почтить минутой молчания украинцев, погибших после начала российской СВО на территории Незалежной. При этом делегация РФ отказалась встать, а Василий Небензя постучал по микрофону и сказал, что присутствующим нужно "встать на ноги".
"Память всех погибших [на Украине]. Любая жизнь бесценна, поэтому мы встаём в память о всех этих людях", — подчеркнул Небензя, добавив, что нужно чтить память всех жертв начиная с 2014 года.
Ранее Небензя заявил, что из-за критической позиции ООН в отношении России возможность её посредничества в ситуации на Украине вызывает вопросы. Дипломат также добавил, что Совет Безопасности ООН не справился с поддержанием мира и безопасности в ситуации с "Минском-2", а это была его прямая обязанность.
ТАСС / AP / John Minchillo