"Любая жизнь бесценна": Небензя исправил объявленную Украиной минуту молчания на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя исправил формулировку о минуте молчания, которую предложил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фрагмент с заседания Совбеза ООН в телеграм-канале опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов.

Небензя исправил украинскую минуту молчания на заседании Совбеза ООН. Видео © Telegram / "Пул № 3"

Изначально Кулеба призвал почтить минутой молчания украинцев, погибших после начала российской СВО на территории Незалежной. При этом делегация РФ отказалась встать, а Василий Небензя постучал по микрофону и сказал, что присутствующим нужно "встать на ноги".

"Память всех погибших [на Украине]. Любая жизнь бесценна, поэтому мы встаём в память о всех этих людях", — подчеркнул Небензя, добавив, что нужно чтить память всех жертв начиная с 2014 года.